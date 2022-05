Gasilci so okrog 11. ure posredovali nekaj deset metrov pred predorom Dolga Krona v smeri Trsta, kjer sta bila v nesrečo na hitri cesti vpletena avtomobil in tovornjak. Avtomobil je med drugim trčil v rezervoar tovornjaka, pri čemer je prišlo do razlitja pogonskega goriva na cestišče. Gasilci so zavarovali kraj nesreče in trenutno še odpravljajo njene posledice. Na kraju so tudi policisti in osebje družbe Anas.