Pred šolo napadel in poškodoval učenca

Pred prvostopenjsko srednjo šolo Fonda Savio - Manzoni v tržaški Ulici Pascoli je danes prišlo do nasilnega dogodka, ki je med učenci in ostalimi navzočimi povzročil nemalo preplaha. Okrog 16 let star fant naj bi zgodaj popoldne, ob koncu pouka, pred šolo napadel trinajstletnega učenca in ga s topim predmetom poškodoval.

Primer obravnavajo tržaški karabinjerji, ki so zanikali navedbe, da naj bi napadalec žrtev ranil z nožem (sprva je na družbenih omrežjih namreč zakrožila ta informacija, kar je prispevalo k še večji zaskrbljenosti staršev in znancev učencev). Žrtev napada so prepeljali na pregled v katinarsko bolnišnico, po navedbah karabinjerjev poškodbe niso hude.

Ker je napadeni izgubil nekaj krvi, je bil preplah med navzočimi precejšen. Napadalca so kmalu našli, trenutno pa še znano, ali ga bo doletela ovadba, saj karabinjerji še ugotavljajo, kaj se je dejansko zgodilo. Starejši fant ne obiskuje omenjene šole, razumeti pa bo treba, čemu je pred njo pričakal in s trdim predmetom v roki napadel mlajšega. Po prvih domnevah naj bi vsekakor šlo za nepomembne razloge.