Upali so, da bo imel manj dela, a Conan je izvohal veliko substanc

Kakšen je obračun po enem letu obstoja pasje enote tržaške lokalne policije? »Upali smo, da bo manj uspešna,« je za Primorski dnevnik malo za šalo, malo zares dejal poveljnik tržaške lokalne policije Walter Milocchi. Policijski pes, belgijski ovčar Conan, je bil ključen pri veliki večini zasegov drog, ki jih je lokalna policija izvedla v preteklem letu.

Conan se je najprej pridružil tržaški lokalni policiji v začetku maja 2025, sprva na posodo iz kraja San Michele al Tagliamento. Že pred tem sta belgijski ovčar in njegov vodnik Alessandro Zecchin uspešno sodelovala s tržaško lokalno policijo, med letoma 2023 in 2025 sta večkrat prišla »na obisk« v Trst za nekaj dni. Poskusna obdobja so očitno prepričala Občino Trst in vodilne v tukajšnji lokalni policiji, letos spomladi sta Zecchin in Conan po letu na posodo postala polnopravna člana tržaške lokalne policije.

V enem letu 176 zasegov

Med 1. majem 2025 in 30. aprilom letos, torej v prvem letu Conanovega delovanja v Občini Trst, je lokalna policija izvedla 176 zasegov mamil. Pri večini zasegov je sicer šlo za prekršek, torej za posedovanje prepovedanih mamil le za osebno rabo. Po zasegu droge lokalna policija te uporabnike le prijavi prefektu, je v pogovoru za Primorski dnevnik spomnil Milocchi. Pri preostalih 68 zasegih pa je šlo, sodeč po količini mamil in drugih okoliščinah, za domnevne razpečevalce. Razpečevanje predstavlja kaznivo dejanje, ki predpostavlja ovadbo in sodno obravnavo. Poveljnik tržaške lokalne policije je ocenil, da je za približno osemdeset odstotkov vseh lanskih zasegov zaslužen policijski pes Conan, ki je bil sicer izurjen prav za iskanje mamil. Podatek se nanaša seveda na akcije, ki jih je izpeljala lokalna policija, tem gre dodati vse zasege, ki so jih izvedli pripadniki drugih varnostnih organov.