Preizkušajo, če lahko z magneti školjke zaščitijo pred skati in morskimi psi

Zaščita morskih psov in skatov ne pomeni le varovanja ogroženih vrst. Pomeni tudi iskanje rešitev, ki ljudem in morskim živalim omogočajo sobivanje v istem morju. Ob današnjem svetovnem dnevu morskih psov so iz okoljevarstvene organizacije WWF, ki ima eno svojih »oaz« v miramarskem morskem rezervatu, sporočili, da po nedavnem obisku večjih jat kljunatih morskih golobov v Tržaškem zalivu, kjer so si v Grljanu privoščili večjo količino klapavic, kar je gojiteljem školjk povzročilo večjo ekonomsko škodo, iščejo rešitev, da se kaj takega ne bi več ponovilo.

Raziskovalci z milanske politehnike in Univerze v Padovi so v okviru projekta Life Prometheus, pri katerem je partner tudi WWF, skušali z inovativnim pristopom poiskati rešitev. Na cevaste mreže, ki jih uporabljajo za gojenje školjk, so namestili magnetni sistem za odvračanje večjih hrustančnic, ki naj bi zmanjšal interakcije med večjimi morskimi živalmi in človeško dejavnostjo v morju, ne da bi pri tem škodoval živalim. V prihodnjih tednih bodo opazovali, če je sistem učinkovit, s čimer bodo skušali razumeti, ali zanj obstaja potencialna uporaba tudi v drugih sredozemskih okoljih, kjer so gojišča školjk pod udarom skatov in morskih psov.