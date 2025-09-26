Pred tržaškim pristaniščem proti ladji iz Izraela

Protestniki, ki se zavzemajo za Palestince, so danes spet bili v tržaškem pristanišču. Od 6. ure dalje se je približno sto ljudi zbralo pred četrtim vhodom, da bi protestiralo proti ladji MSC Melani III, ki je v Trst priplula iz izraelskega pristanišča Ašdod. Pred 9. uro so sicer že odšli, ker je orjakinja že ponoči odplula. Po postankih v Italiji je namenjena v Hajfo. Shod je tako kot ponedeljkovo stavko v solidarnost Gazi sklical sindikat USB.

Sasha Colautti iz vrst sindikata USB je razložil, da so ladjo pred tednom dni ustavili v Ravenni, ker je prevažala orožje. Ne vedo sicer, če je tako bilo tudi tokrat, vendar je neposredno povezana s trgovanjem orožja in so zato hoteli podati jasen protestni vzklik, je poudaril.

Na bojni nogi tudi CGIL

Sindikat FILT CGIL je danes poleg tega od italijanske in deželne vlade FJK zahteval transparentnost glede orožja, ki prihaja v tukajšnja pristanišča. Predstavnika Stefano Mauro in Saša Čulev sta poudarila, da so pripravljeni stopiti v akcijo, če do tega ne bo prišlo.