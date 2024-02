Pred začasnim slovesom še sprevod, rajanja in zabave

Najbolj pisan praznik v letu bo danes, na pustni torek, dosegel svoj višek. Po mokrem koncu tedna, ko so zaradi padavin odpadli sprevodi v vseh mestnih četrtih, Kraški pust na Opčinah, 70. miljski pust in številne druge prireditve na prostem, bo končno po ulicah spet živahno s sprevodom v okviru 30. Tržaškega pusta. Ta bo krenil ob 14. uri s Trga Oberdan in se vil po ulicah Carducci, Reti, Imbriani, Korzu Italija do Velikega trga, kjer bosta pustarje pričakala glasba in animacija, naposled pa razglasitev zmagovalnega voza oziroma skupine.

Za zmago se bo potegovalo osem mestnih četrti, in sicer Škedenj, Rojan, Stara Mitnica, Sv. Ivan, Valmaura, Sv. Jakob, Staro mesto in Sv. Just ter Naselje sv. Sergija. Kraški in miljski pustni sprevod pa so preložili na prihajajoči konec tedna; prvi bo v soboto, drugi v nedeljo.

Od Milj do Brega in Krasa

Po nedeljskem uspehu, ko je v nabito polni dvorani otroke zabaval Super Mario (animator Ernesto Feletti), bo za najmlajše danes spet poskrbljeno na Stadionu 1. maj. Društvi Bor in Škamperle s Športno šolo Trst vabita med 15.30 in 19. uro na rajanje s skupino Popusti in loterijo.

V nedeljo so sicer najmlajše pustne šeme prišle na svoj račun tudi v zgoniški občinski telovadnici, kjer so za sladek prigrizek in zabavo poskrbeli prostovoljci društva Rdeča zvezda. Včeraj pa so med papirnatimi konfeti in baloni zaplesali najmlajši otroci (do treh let) na rajanju Pisani baloni, ki ga je priredilo društvo Tabor v Prosvetnem domu.

Danes bodo od 16. ure dalje s sladkim presenečenjem in glasbo sprejemali male pustne šeme tudi v srenjski hiši v Mačkoljah. Ob isti uri pa rajanje prireja tudi društvo Tabor v Prosvetnem domu, kjer bosta na plesišče priskočili tudi klovnesa Pesa in njena pomočnica Lubenica. Tudi v Miljah ne bo ostal pust praznih ust. Med 15. in 17. uro bodo na Trgu Marconi priredili ples z animacijo za otroke. Med 17. in 19. uro bodo po mestnem jedru preigravale godbe, od 19. ure pa bo na zgoraj omenjenem trgu čas za pustni aperitiv. Dogodke prireja miljska občina.

V Lonjerju, Šempolaju in Boljuncu danes napovedujejo koledovanje, po Nabrežini bo za veselje poskrbelo domače godbeno društvo. Marsikje, v nočnih lokalih in barih, bo v večernih urah živahno. V boljunskem baru Rosandra bo nastopil dvojec Oskar & Katy. V občinski telovadnici v Zgoniku, prav tako kot v soboto, prireja društvo Rdeča zvezda s pokroviteljstvom zgoniške občine, pustni ples s skupinama The Maff in Kingston. Veselo vzdušje bo ustvarjal tudi didžej Pocket Kofy.