Širitev miljskega predora ima prosto pot

Širitvi miljskega predora ne stojijo več na poti birokratske zapreke, ostala je le še gora istrskega fliša. Občina Milje je včeraj predstavila izsledke dopolnilnih raziskav o tresljajih in hrupu, ki bi jih povzročalo gradbišče, kot je odredilo Deželno upravno sodišče (TAR) FJK. Izsledki so za mestno vlado ligaškega župana Paola Polidorija nadvse zadovoljivi.

Župan je na sredini novinarski konferenci poudaril, da so aktivisti skupine GAG, ki nasprotuje dvosmernosti te pomembne prometnice, vložili pritožbo proti devetim kritičnim točkam projekta. V zvezi z osmimi točkami se je TAR strinjal z Občino Milje, glede tresljajev in hrupa pa je sodišče odredilo »popravni izpit«.

Obstajala je sicer možnost, da bi se občina odrekla projektu, toda mestna vlada ni imela namena odstopati. Polidori je poudaril, da je o tej točki že izrazila pomisleke deželna agencija za okolje Arpa, ko je projekt vzela v pretres konferenca pristojnih organov in služb.