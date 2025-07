Predaja ključev Narodnega doma pri Sv. Ivanu morda že septembra

Ključe Narodnega doma pri Sv. Ivanu bi lahko slovenske organizacije končno dobile v roke prve dni septembra. Prenos lastništva od Dežele Furlanije - Julijske krajine na Fundacijo Narodni dom je zahteval več časa, kot je bilo sprva predvideno, in vse do danes še ni zaključen. »Je pa postopek na zelo dobri poti, pravzaprav v zaključni fazi,« je potrdil podpredsednik fundacije, odvetnik Walter Coren. Naj bralce spomnimo, da ima Fundacija Narodni dom od februarja letos nov odbor, ki mu predseduje Igor Giacomini. Coren je tačas predsedniku priskočil na pomoč pri postopku prenosa lastništva Narodnega doma pri Sv. Ivanu na fundacijo, ki je že lastnica stavbe v tržaški Ulici Filzi.

Čim hitrejši zaključek postopka prenosa lastništva in posledično predajo ključev pričakujejo zlasti pri Narodni in študijski knjižnici (ki si bo prostore v Narodnem domu delila s Slovenskim raziskovalnim inštitutom), saj jim voda teče v grlo. »Konec avgusta bo namreč Odseku za zgodovino in etnografijo zapadla najemniška pogodba za prostore v Ulici Montecchi. Zaradi tega se nam mudi in je to tačas naša prioriteta, da ne pristanemo na cesti,« je zaupala direktorica NŠK Luisa Gergolet.

»Čim bomo dobili ključe, bomo v prostore Narodnega doma odnesli vsaj arhiv in potem sproti še ostalo,« je dodala in namignila, da se bo takrat dolga zgodba selitve šele začela, saj bo dela še veliko. Prostore je namreč treba še opremiti, in to po meri - za načrt notranje lesene opreme je sicer pred poldrugim letom že poskrbelo podjetje z Opčin, vendar so se pogovori z Deželo potem prekinili. Odprtja pred prihodnjim letom pa prav gotovo ne bo, ugiba direktorica NŠK.