Predlagani projekti povezujejo skupnost

Devetnajst predlogov, šest izbranih projektov in več kot štiri tisoč evrov za lokalne pobude. V torek so predstavili rezultate prvega razpisa TACA*BANDA, namenjenega projektom, ki povezujejo ljudi ter prinašajo konkretne spremembe na področju skupnosti, okolja in aktivnega državljanstva. Rezultate so predstavili v prostorih Spaccio Pani v Ulici Lazzaretto Vecchio, kjer so sodelujočim podelili tudi priznanja. Končna lestvica je nastala na podlagi ocene strokovnega odbora in glasovanja članov gibanja Zdaj Trst.

Med šestimi podprtimi projekti so zelo različne pobude. Tour de Trst bi vzpostavil skupnostno kolesarsko delavnico in izdelal skupno tovorno kolo. Projekt Comunità orizzontale želi povezovati različne skupine prebivalcev ter spodbujati vključevanje in izmenjavo znanja. Na področju podnebnih sprememb se bo projekt Rifugi climatici accessibili osredotočil na dostopna zatočišča pred vročino in pripravil tudi interaktivni zemljevid. Pobuda Un quartiere dove il quartiere non c’è želi oživiti določeno parcelo v Barkovljah z ureditvami, delavnicami in skupnostnim zemljevidom.Projekt UGorà tra i banchi bo rad povezoval enajst tržaških višjih šol z organizacijami, kmeti in strokovnjaki ter raziskal možnosti razvoja zelenih šolskih površin. Punta a capo pa bo prebivalce popeljal na območje Milj ter skozi kulturne in terenske aktivnosti odprl vprašanja skupnosti, meje in trajnosti.