Prednosti in slabosti grljanskega pristana

Grljanski pristan je med Tržačani priljubljen. Manjši portič, ki je veljal za proseškega, je prava oaza miru, v katero radi zahajajo kopalci, ribiči, lastniki plovil in turisti, ki se po stopnišču vzpenjajo do stranskega vhoda v Miramarski park.

Zanemarjenost območja pa večkrat kali prijetno vzdušje, saj obiskovalci, ki sem prispejo s kopnega ali z morja, nimajo na razpolago primernih storitev. Nikjer ni javnih stranišč, premalo je turističnih tabel, ki bi usmerjale turiste v park, cestišče pa je popolnoma dotrajano. Minilo je več kot eno leto, odkar je Dežela Furlanija - Julijska krajina sprejela triletni načrt vlaganj v infrastrukturo za obdobje 2021-2023, ki zajema dela za skupne 104 milijone evrov. Graziano Pizzimenti, ki je v deželni vladi pristojen za infrastrukturo in prostor, je aprila lani napovedal, da bo Dežela FJK od te vsote namenila 4,5 milijona evrov ureditvi javne površine pristana v Grljanu.

MORJEPLOVCI BREZ GORIVA

»Rešitev enostavno ni. Tla se dvigajo zaradi korenin visokih črnih borov, ki so za Grljan dragoceni. Nihče si ne želi, da bi jih posekali,« pravi Franco Degrassi, član pomorskega društva Nautica Ostuni, »dovolj je, da vozniki ne hitijo. Vsi, ki tukaj postajamo z jadrnico in drugimi plovili, pa pogrešamo črpalko za gorivo. Nekoč je bila prav na grljanskem pomolu, zdaj pa je najbližja v Miljah ali Izoli«.

Nekoliko bolj kritičen je Raffaele Scoppa, tajnik pomorskega društva Nautica Grignano, ki je opazil, da se v zadnjem letu institucije sploh niso zmenile za Grljan: »Nič. V enem letu ni bilo videti niti enega delovišča. Le zelenice so delno počistili. Toda območje potrebuje radikalne spremembe, popolno obnovo cestišča in parkirišč.« Scoppa opozarja, da je vhod v Miramarski park slabo označen, saj turisti pridejo do portiča in se nato sprehodijo do konca marine, prepričani, da jih bo cesta vodila pod grad. »Po krožišču ni nikjer zapisano, kam naj se odpravijo. Dežela namerava namestiti tudi dvigalo, a morda bi morala najprej poskrbeti za varnost. Stene pod parkom se namreč krušijo, potrebna je namestitev varnostne mreže.«