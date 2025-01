Predor Sandrinelli bo zaprt tri tedne

Predor Sandrinelli, ki povezuje tržaško mestno središče z nekaterimi gosto poseljenimi predmestji, bodo zaprli za promet skoraj cel februar, je danes sporočilo podjetje AcegasApsAmga. Popraviti morajo vodovodne cevi pod cestiščem. Pred tem so ga že zaprli nekaj dni v januarju, da bi ugotovili natančen potek vodovodne napeljave.

Pripravljalna dela, so sporočili pri podjetju, bodo stekla 3. februarja. Predor pa bodo zaprli za promet - izjema bo javni lokalni prevoz, ki bo vozil izmenično enosmerno - od petka, 7. februarja, do petka, 28. februarja. Popravilo vodovodnih cevi sodi med tržaške projekte, ki jih financira Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost. Načrt predvideva t.i. »relining« cevi pod predorom. To je tehnika, po kateri se stare napeljave obnovijo z novo notranjo plastjo. Ob predoru bodo zaprli tudi Ulico Pellico od Goldonijevega trga do predora, ter del Trga Sansovino med predorom in Ulico Madonnina.