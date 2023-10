Predsednica Pirc Musar začela tržaški obisk (foto in video)

Predsednica republike Slovenije Nataša Pirc Musar se danes mudi v Trstu. Na stadionu 1. maja so jo ob 11.30 pričakali slovenski dijaki in njihovi profesorji in ravnatelji. Dijakinje in dijaki so ji na kratko predstavili svoje šole, nato je predsednica Pirc Musar na odgovarjala na njihova številna vprašanja. Dijake je zanimalo, zakaj se je odločila za politiko, govor je bil tudi o mednarodnih temah, na primer migrantih, in seveda manjšinah.

Predsednica je nato odšla v bližnji Narodni dom pri Svetem Ivanu, kjer so jo med drugimi pričakali predsednik Furlanije - Julijske krajine Massimiliano Fedriga, župan Roberto Dipiazza, prefekt Pietro Signoriello. Dobrodošlico sta ji izrekli tudi predsednici ustanov, ki bosta v njem domovali, to je Narodne in študijske knjižnice ter Slorija, Mariza Skerk in Sara Brezigar. Obisk je v teku.