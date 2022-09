Predsednik Pahor na Dragi o nujnosti zavračanja sovraštva in razdvajanja

»Tega strupenega sirupa Slovenci nikakor ne smemo zaužiti. Politično, nazorsko in sicer, različni kot smo, moramo skupno zavračati vse tisto, kar vzpostavlja nevarnost razdvajanja, sovraštva in celo izločanja,« je med drugim povedal.

Demokracija in osamosvojitev sta bila nujna predpogoja za resnično narodno enotnost, a tudi v uveljavljenih demokracijah se pojavljajo razdiralne in sovražne tendence, ki jih moramo zavrniti, če želimo živeti skupaj in v miru, je v današnjem nagovoru ob začetku 57. študijskih dni Draga opozoril predsednik republike Borut Pahor. Pahor je poudaril, da so ideje sovraštva in razdora našla plodna tla tudi v nekaterih kulturah in družbah z daljšo tradicijo demokracije.

Tudi formalni instrumenti, kot so zakoni, predpisi in institucije, po njegovem ne morejo v celoti preprečiti razraščanja takšnih idej, ki se lahko resnično ustavijo samo, če narod dobro pozna svojo zgodovino in se zaveda nevarnosti razkolov, sovraštva in izključevanja.

Pahor se je v zagovoru zahvalil tudi študijskim dnevom Draga za njihovo dolgoletno zavzemanje za demokratizacijo, osamosvajanje Slovenije ter miroljubno sožitje med slovenskim in italijanskim narodom.

»To je bilo in ostaja dragoceno za vse nas Slovence v zamejstvu in domovini, pa tudi za sožitje z italijanskim narodom in grajenje skupne evropske kulturno-politične dediščine,« je izpostavil.

Zbrane je nagovoril tudi tržaški župan Roberto Dipiazza, ki je med drugim poudaril odlične odnose med Slovenijo in Italijo. Predsedniku Pahorju se je poleg tega v imenu mesta in občine Trst zahvalil za simbolično dejanje leta 2020, ko sta s sklenjenimi rokami skupaj z italijanskim predsednikom Sergiom Mattarello obiskala spomenika bazoviškim junakom in žrtvam fojb.