Umetniško popotovanje prihaja na Prosek in Kontovel

Potujoča predstava Na poteh Evrope bo danes pripotovala na Prosek in Kontovel. Gre za eno od etap projekta »E«, umetniškega popotovanja, osredotočenega na spodbujanje bolj enotne Evrope. Vodi ga kulturno društvo Vicino/Lontano s podporo Evropske prestolnice kulture Nova Gorica- Gorica 2025 in Dežele Furlanije - Julijske krajine. Razteza se v 27 etapah, kolikor je držav Evropske unije, in poteka ob mejah Italije, Slovenije, Avstrije in Hrvaške. Začelo se je na Koroškem, zaključilo se bo 30. avgusta v Trstu.

Njen umetniški vodja je Mattia Cason, po rodu iz Belluna, plesalec, igralec, koreograf in režiser. Kot antropolog s strastjo do Evropske unije raziskuje njene podobe in jih skuša deliti s pomočjo tako imenovanega predlogičnega jezika telesa.

»E« je nekakšen dialog o Evropi. Vabilo k razmišljanju, pogovoru o Evropi. Resnični cilj je prav ta: skupaj ustvariti Evropo. Prosek in Kontovel bosta danes predstavljala delček te poti. Udeleženci se bodo ob 19. uri zbrali pred Društveno gostilno na Proseku in se odpravili na sprehod, na spoznavanje Proseka in Kontovela. Po poldrugi uri se bodo zbrali v osmici U Kutu na Proseku, kjer bo pogostitev, ob 21.30 pa se bo na vrtu osmice začela predstava.

Ob Casonu v predstavi sodelujeta še Alessandro Conte, popotnik in raziskovalec, ter Muhammad ’Abd al-Mun’im, sirski pesnik, pisatelj in založnik, ki je bil prisiljen zbežati iz razdejanega Alepa.

Ob koncu predstave bodo protagonisti povabili udeležence na klepet in jim podarili razglednico, da bi slednji lahko kasneje napisali vtis, a ne toliko o predstavi ali dogodku, ampak o Evropi, karkoli jim »ta ženska, ta beseda, ta veličastna ideja pomeni,« kot so zapisali v povabilu.

Nocojšnji dogodek ob sodelovanju lokalne skupnosti prirejajo Kulturni dom Prosek-Kontovel, vaška sekcija VZPI-ANPI, Mladinski krožek Prosek-Kontovel, SDD Jaka Štoka ob pomoči osmice U Kutu in Gabriela Milica.