Predstavili prejemnika nagrade Tomizza Andra Merkuja

Na obmejnem območju lahko pride do nestrpnosti med različnimi narodi. A obstajajo osebe, ki skušajo to spremeniti in spodbujajo sožitje. Med temi je bil prav gotovo Fulvio Tomizza, ki je izstopal zaradi idealov vzajemnega razumevanja in sožitja med tu bivajočimi ljudmi. Po njem tako Lions Club Trieste Europa od leta 2004 vsako leto podeljuje nagrado osebi, ki živi te iste ideale.

Kot smo že poročali, je letošnji nagrajenec tržaški Slovenec Andro Merkù, igralec in publicist, glas italijanskih vsedržavnih radijskih postaj, znan po svojih nastopih na radijskih frekvencah Radia Monte Carlo.

»Za nagrado sem zelo vesel in počaščen, pa tudi presenečen,« je na današnji novinarski konferenci v muzeju orientalske umetnosti ob predstavitvi letošnje nagrade dejal Merkù. Nagrado z Lions Clubom podeljuje tržaška občina, ki jo je na predstavitvi zastopal odbornik za kulturo Giorgio Rossi. »Andro je neverjetna osebnost, ki daje Trstu čast,« je dejal o nagrajencu, o nagradi pa, da sledi pravim vrednotam, saj je sožitje med narodi veliko bolj pomembno od denarja in projektov, ki se jih bo izvajalo z Načrtom za okrevanje in odpornost.

Predsednik Lions Club Trieste Europa Ugo Gerini je poudaril, da je prejemnik nagrade Andro Merkù zaradi svojih dosežkov, saj je deloval v različnih okoljih, na Radiu Koper Capodistria in je del multietnične družbe Trsta. Istočasno pa se je želel spomniti tudi njegovega očeta Pavleta, ki bi moral nagrado prejeti leta 2014, a je tistega leta preminil. Dobil bi jo za ustanovitev Skupine 85 (kar je storil skupaj z drugimi slovenskimi in italijanskimi intelektualci), ki se zavzema za sožitje med slovenskim in italijanskim delom Trsta.

Andru Merkuju bodo nagrado slavnostno izročili 11. junija ob 18. uri v NH Hotelu.