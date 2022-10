$!Predstavili videospot nove pesmi Trjǝbǝnka (VIDEO)

Na zaključnem večeru projekta »Trebče 2.0«, o katerem bomo poročali posebej, so sinoči v Ljudskem domu v Trebčah predstavili videospot nove pesmi Trjǝbǝnka v izvedbi skupine The Authentics. Gre za pesem v trebenskem narečju, ki sodi v projekt SKD Primorec Trebče 2.0 – iz preteklosti v sedanjost za prihodnost. Videospot so snemali v Trebčah od 9. do 11. septembra letos.