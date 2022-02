Prefekt suspendiral občinskega svetnika

Tržaška prefektura je zvečer sporočila, da je prefekt Annunziato Vardè danes sprejel ukrep zoper tržaškega mestnega svetnika Uga Rossija, predstavnika proticepilskega gibanja 3V. Svetnika je suspendiral z mesta izvoljenega predstavnika v skladu z 11. členom zakonske uredbe št. 235 z dne 31. decembra 2012. Za to se je odločil, potem ko je preiskovalni sodnik dopoldne izdal nalog za hišni pripor.

Rossi je osumljen kaznivega dejanja upiranja uradni osebi, ker je pretekli petek brez covidnega potrdila poskusil vstopiti v rekreacijski center Toti pri Sv. Justu, ko si je slednjega ogledala občinska svetniška komisija, katere član je tudi on. Porinil naj bi občinsko odbornico Nicole Matteoni, redarji mu niso dovolili vstopiti, on pa naj bi se jim upiral. Sledila sta aretacija in hišni pripor, ki ga je sodnik danes potrdil. Rossi je po Facebooku sicer trdil, da so ga po aretaciji mučili in pretepli. Januarja je bil že obsojen na petmesečno pogojno zaporno kazen zaradi podobnega incidenta, do katerega je prišlo med septembrsko volilno kampanjo pred svetoivansko pošto.

Prefektov ukrep med drugim pomeni, da Rossi v torek ne bo smel sodelovati na spletnem zasedanju mestnega sveta.