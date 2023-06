Preiskava o Liliani Resinovich se mora nadaljevati

Preiskava o izginotju in smrti Tržačanke Liliane Resinovich, katere truplo so našli v svetoivanskem parku v Trstu 5. januarja lani, potem ko so jo pogrešali že tri tedne, se mora nadaljevati. Preiskovalni sodnik Luigi Dainotti je s to odločitvijo zavrnil predlog tožilstva, da se preiskava ustavi, ter ugodil prizadevanjem svojcev pokojne. Sodnik je sklenil, da bo potrebno opraviti celo vrsto novih poizvedb, med temi novo poročilo sodne medicine, če bo potrebno, bodo izvedli tudi ekshumacijo posmrtnih ostankov. Znova bo treba analizirati vse digitalne pripomočke umrle Liliane, pa tudi njenih znancev, začenši s soprogom Sebastianom Visintinom in njenim domnevnim ljubimcem Claudiom Sterpinom, ter podatke oddajnikov mobilne telefonije. Sodnik je tudi predlagal, da se opravi primerjavo bioloških sledi, ki so jih forenziki našli na plastenki in spodnjih hlačkah pokojnice, z DNK Visintina, Sterpina, Fulvia Colavera (moškega, ki je na družbenih omrežjih sporočil njeno izginotje) ter Piergiorgia Visintina, soprogovega sina. To so le nekatere izmed 25 točk, ki jih je sodnik Dainotti naštel kot navodila za nadaljevanje preiskave, o kateri je državno tožilstvo pod vodstvom Antonia De Nicola trdilo, da je bilo že storjeno vse, kar je bilo potrebno.