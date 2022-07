Premalo osebja v sežigalnici

V sežigalnici v Ulici Errera je premalo osebja. O podhranjenih vrstah so včeraj opozorili svetniki gibanja Zdaj Trst, ki so občinskemu svetu ponudili predlog o preverjanju stanja in pogovoru z upravitelji. Nekoč je bila namreč sežigalnica v zakupu občine, leta 2000 je upravljanje prevzela družba Acegas, leta 2013 pa je nastopila družba Hera.

»Od takrat je na vseh področjih delovanja vsedržavne družbe prišlo do upada števila zaposlenih, predvsem med delavci. Do leta 2013 je bilo z družbo Acegas v Trstu zaposlenih 1000 delavcev. Zdaj pa jih je po devetih letih z družbo Hera kar 200 manj, kar pomeni, da smo izgubili 20 delovnih mest na leto,« je povedal Franco Gei, deželni vodja sindikata FIADEL. Spomnil je, da je v obratu na podlagi sporazuma od leta 1999 bilo 37 zaposlenih na dveh proizvodnih linijah. Kasneje so v sežigalnici dodali tretjo proizvodnjo linijo in število zaposlenih je naraslo na 50. »Zdaj jih je sicer še vedno toliko, zvišalo pa se je število vodstvenih kadrov. Delavcev je dan za dnem manj. Še zlasti primanjkujejo žerjavisti,« je dodal Gei.

Sindikati so že stopili v stik z vodstvom in zahtevali pojasnila. Drugih protestnih akcij, demonstracij ali stavk, se v sežigalnici ne sme izvajati iz varnostnih razlogov in zato, ker nudi obrat občanom nujno storitev, ki mora biti zagotovljena vsak dan. Sindikati so se sicer obrnili na inšpektorat za delo, gasilce pa opozorili na pomanjkljivosti na področju protipožarne varnosti. Svetniki, ki so včeraj javnost seznanili z dogajanjem, vabijo občino, naj pride v stik z družbo Hera in s sindikati preveri, ali se še spoštuje sporazume iz preteklih let.