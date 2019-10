Premalo polnilnih postaj za električna vozila

V Trstu imamo od leta 2015 deset polnilnih postaj za vozila na električni pogon, ki jih ima v koncesiji skupina Hera. Glede na to, da je na cestah vedno več električnih vozil, bi bilo polnilno infrastrukturo treba razširiti. Ponudnikov, ki bi postavili nove elektročrpalke, je toliko, da je Občina Trst ustavila podeljevanje koncesij za tovrstne storitve in objavila razpis za projektno financiranje.

To izhaja s srečanja članov tržaških občinskih komisij za gospodarske zadeve in javna dela, na katerem so se želeli seznaniti s trenutnim stanjem v Trstu. To jih je vse prej kot zadovoljilo. Da je v Trstu prisotnih samo deset polnilnic, ki jih sicer upravlja skupina Hera, so vedeli, niso pa vedeli, da novih naprav trenutno ni mogoče postavljati, ker so pristojni občinski uradi ustavili postopek podeljevanja koncesij. Direktor občinskega oddelka za mobilnost Giulio Bernetti je članom komisije pojasnil, da koncesij ne podeljujejo več, ker so želeli postopek regulirati.