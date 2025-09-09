»Premalo poudarjamo, da smo narodne domove gradili sami«

Na Stadionu 1. maj pri Svetem Ivanu so v soboto predstavili novo knjigo Bogomile Kravos z naslovom Dom. Večer je predstavljal začetek niza dogodkov ob osemdeseti obletnici tamkajšnjega društva Slavko Škamperle. Prireditev, ki je jasno in glasno poudarila pomen slovenske skupnosti v tem kraju, je prav tako izpostavila zamudo, s katero se Slovenkam in Slovencem vračajo skupnostni prostori. Bolj primernega kraja za predstavitev ne bi mogli izbrati, saj se knjiga osredotoča na prisotnost slovenske skupnosti v tej četrti, ki je nekoč bila obmestje Trsta. Izstopa pa dejstvo, da knjiga o svetoivanskem Narodnem domu ni bila predstavljena v njem: »Pripraviti predstavitev knjige v kraju, za katerega sploh še nimamo datuma dejanske otvoritve, je kar nemogoča naloga,« je v imenu Zadruge Primorski dnevnik, ki dvojezično knjigo soizdaja z založbo Qudulibri, povedal Igor Kocijančič. Vsi člani zadruge bodo publikacijo prejeli brezplačno.

Avtorica je med drugim dejala, da premalo poudarjamo, kako je bil Narodni dom pri Sv. Ivanu zgrajen zahvaljujoč ljudem, ki so vanj vlagali svoja sredstva. Zato se tudi ne namerava »zahvaljevati za "vrnitev" Narodnega doma, ki je med drugim le eden od mnogih, ki so bili postavljeni,« je povedala Kravos.