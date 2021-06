Preporod Škednja tako blizu, tako daleč. Prizadevanj je v tej smeri kar nekaj, ovir pa tudi. Domača društva – slovenska in italijanska – so pred poldrugim letom dni strnila moči in sestavila seznam 35 točk, ki nujno rabijo rešitev. Februarja so gostili tržaškega župana Roberta Dipiazzo, aprila slovensko senatorko Tatjano Rojc.

Bitko Škedenjcev za izboljšavo vsakdanjih življenjskih razmer podpira tržaška občinska svetnica Valentina Repini (Demokratska stranka), ki kot prva podpisnica s svetniško pobudo Občino Trst poziva, naj se loti odprtih vprašanj vrta nekdanje škedenjske kinodvorane in ureditve zelene površine ter novih parkirnih mest na začetku Ul. Pane bianco. Besedilo je podprla svetniška skupina Demokratske stranke, v kateri je tudi Igor Svab (Slovenska skupnost).

Svetniško pobudo so včeraj obravnavali na skupni spletni seji občinskih komisij za infrastrukturna dela ter za promet in okolje, ki sta jo na daljavo spremljala tudi odbornika za infrastrukturna dela Elisa Lodi in nepremičnine Lorenzo Giorgi. Izvor težav – je poudarila Valentina Repini – je v pomanjkanju zelenih površin in krajev, kjer bi se lahko otroci svobodno in varno igrali na prostem, čeprav jih občinski prometni načrt izrecno predvideva. Mednje se lahko uvrsti le vrt nekdanje kinodovorane in še ta ni ravno najbolj prostoren. Po dolgih prizadevanjih in protestih so ga za javnost ponovno odprli oktobra lani.