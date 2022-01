Prenova kolesarske poti med mestom in Barkovljami je pomanjkljiva

Z načrtovanimi izboljšavami kolesarske poti, ki povezuje železniško postajo z Barkovljami, se ne strinja gibanje Zdaj Trst, ki je na občinsko upravo naslovilo vprašanje, zakaj so se projekta prenove, ki bo stal 450 tisoč evrov, lotili na tako površen način. Giulia Massolino, mestna svetnica gibanja Zdaj Trst, je v družbi kolegice Giorgie Kakovic z rajonskega sveta za Rojan - Greto - Barkovlje - Škorkljo in Federica Zadnicha iz združenja Fiab, pomanjkljivosti projekta izpostavila v Miramarskem drevoredu, in sicer na kraju, kjer se začne klanec, ki pelje proti Greti. Po njihovih ugotovitvah bo kolesarska pot tudi po prenovi nezadovoljiva, neudobna in nevarna.

Massolinova je izpostavila dve veliki težavi. Kot je dejala, je ena od črnih točk projekta, da se ne loteva dobro kritičnih točk te kolesarske poti. Še posebej točke, ki se nahaja pod železniškim mostom med Rojanom in Barkovljami. Ukrep, ki ga nameravajo izvesti, naj ne bi rešil problema, je rekla Massolinova. Promiskuiteta med kolesarji in avtomobili bo še naprej prisotna, je dejala mestna svetnica, ki je spomnila, da se je v preteklosti na tem kraju zgodilo že več nesreč, v katere so bili vpleteni kolesarji. Ob tem je še dodala, da so odločevalce tudi vprašali, kako se projekt prenove kolesarske steze med mestom in Barkovljami dopolnjuje s širše zastavljenim projektom, ki bo kolesarsko povezal Benetke in Trst.