Prenovili bodo oseminšestdeset semaforiziranih križišč

Včeraj so v Trstu začeli najobsežnejši projekt posodobitve prometne signalizacije v zadnjih letih. V 68 križiščih na različnih koncih mestnega središča in v okolici bodo posodobili dotrajane semaforske krmilne naprave. V času izvajanja del na teh napravah bodo semaforji izklopljeni, promet pa bodo usmerjali mestni redarji. Naložba je vredna skoraj 1,4 milijone evrov, krije pa jo družba Edison Next srl, s katero je lani Občina Trst sklenila 13-letno zasebno-javno partnerstvo. V tem času bodo energetsko in tehnološko prenovili javno osvetljavo in prometno signalizacijo.

To je v družbi predstavnikov energetske družbe včeraj v križišču na Nabrežju Grumula (ob Ulici Campo Marzio) napovedal pristojni za finance v mestni vladi Everest Bertoli. Tam so namreč začeli s posodabljanjem semaforjev. Od srede septembra do konca februarja bodo tako prenovili 68 semaforiziranih križišč, je napovedal Bertoli in dodal, da bodo ponekod namestili tudi radarje in video nadzorne kamere, pa tudi števce za štetje prometa.