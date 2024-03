Prenovili in ovrednotili bodo staro kočijaško pot

V Miramarskem gradu bodo še to spomlad začeli z obnovo in ovrednotenjem stare kočijaške poti, saj so uspešno kandidirali (marca 2022) na evropskem razpisu, in sicer v sklopu programa NextGenerationEU (NOO). Za uresničitev ambicioznega projekta so jim dodelili dva milijona, njegove podrobnosti pa so predstavili na včerajšnjem posvetu o botanični dediščini območja.

Direktorica Miramarskega gradu Andreina Contessa je poudarila, da so izredno zadovoljni, da so na evropski ravni spoznali vrednost njihovega projekta. Več o njem je povedala arhitektka Giorgia Ottaviani, ki je odgovorna tudi za park. V obseg obnovitvenih del, ki jih morajo končati do 30. junija 2026, so vključili približno dva hektarja veliko površino, ki je javnosti nedostopna vsaj dve desetletji, razteza pa se nad miramarskimi konjušnicami. V prihodnjih dneh bodo izbrali izvajalca del.

Prva faza predvideva botanično prenovo, v sklopu katere bodo popisali vse rastline in drevesa, nato pa bo sledila njihova nega. Nad tem delom projekta bo bedel agronom Ivan Snidero. Druga faza predvideva strukturno utrditev dveh manjših kamnitih prehodov, ki so bili v preteklosti zazidani. Skozi njiju so namreč v drugi polovici 19. stoletja peljale kočije proti gradu, je opozorila arhitektka Ottaviani. To fazo projekta bodo začeli uresničevati letos jeseni. Konec leta bodo zagnali še tretjo faza del, ki zadeva predvsem arhitektonsko prenovo.

Ko bodo končali s preureditvijo stare kočijaške poti, ki bo zvesta kopija izvirne, bo park dobil povsem novo podobo, saj ne bo imel več krožne oblike, je bilo slišati na včerajšnjem srečanju.

