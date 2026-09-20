Cene stanovanj in hiš v Trstu še naprej rastejo

Tržaški nepremičninski trg se še ni ohladil: cene stanovanj in hiš vztrajno rastejo. V prvi polovici tega leta so cene za nakup stanovanja v Trstu poskočile za približno pet odstotkov oziroma, če vzamemo v poštev celo Tržaško, za nekaj manj kot štiri odstotke. Porast cen vseh vrst nepremičnin - torej ne le tistih za stanovanjsko rabo, temveč tudi pisarn, trgovin in podobno - pa znaša na tem območju okrog 4,5 odstotka. Tudi najem stanovanja v Trstu je letos dražji kakor lani, in sicer za tri odstotke.

Podatki, s katerimi je za Primorski dnevnik postregel predsednik tržaške zveze nepremičninskih posrednikov Fiaip Filippo Avanzini, ne kažejo na dramatičen porast cen. Ob upoštevanju navedenih številk je najemnina za stanovanje, ki je lani znašala 700 evrov, letos približno za 20 evrov dražja. Kot pa je spomnil Avanzini, se krivulja cen nepremičnin neprestano vzpenja že od leta 2018.

V centru povprečno 2000 €/m²

Za stanovanje v centru Trsta, upoštevajoč razlike v stanju in glede na točno lokacijo, bo treba odšteti v povprečju okrog 2000 evrov na kvadratni meter, oziroma nekaj več. »Če upoštevamo širše območje tržaškega mestnega središča, od Stare mitnice do Kavane, Ulice Commerciale in območja Kjadina, se cene gibajo od okrog 1250 evrov na kvadratni meter za stanovanja, potrebna obnove, do 2800 evrov za nepremičnine v dobrem stanju,« je primerjal posrednik. Povprečna cena stanovanja v mestnem centru, ki je v dobrem stanju in je primerno za vselitev, znaša okrog 2200 evrov na kvadrat. Nekaj več je treba odšteti za stanovanje, primerno za bivanje, v zgodovinskem mestnem jedru (2800-2900 evrov na kvadratni meter), nekaj manj pa za nepremičnino v periferiji (v povprečju 1800 evrov na kvadratni meter).

Na Krasu so cene znotraj povprečja. Povpraševanje se je tu zmanjšalo, medtem ko je bilo v obdobju, ki je sledilo pandemiji covida-19, res zelo visoko, je spomnil Avanzini.