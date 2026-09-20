Na Opčinah bo odmeval Cankar

Dve pomembni obletnici se bosta danes (ponedeljek, 21. septembra) združili v posebnem gledališkem večeru na Opčinah. Letos poteka 150 let od rojstva Ivana Cankarja na Vrhniki, a tudi 80 let od ustanovitve Radijskega odra in ravno člani tega tržaškega društva bodo ob 20. uri na notranjem dvorišču okrepčevalnice Zinzendorf pripravili bralno uprizoritev Cankarjevega Kralja na Betajnovi. Drame, ki kljub več kot stoletni časovni razdalji še vedno presenetljivo neposredno nagovarja današnjega človeka. Dogodka se bo udeležila tudi državna sekretarka Helena Jaklitsch.

V središču Cankarjevega dela je Jožef Kantor, premožen veleposestnik, ki si je z brezobzirnostjo in vztrajnim odstranjevanjem ovir ustvaril svoje »kraljestvo«. Njegove moči ne vzdržujeta le denar in družbeni položaj. Njegov vpliv je mogoč tudi zato, ker ljudje okoli njega vedo, kaj se dogaja, a molčijo – nekateri iz strahu, drugi zaradi koristi, ki jih imajo od njegove oblasti. Nasproti Kantorju stoji Maks, ki se s takšnim redom noče sprijazniti. Njun spopad odpira vprašanja, zaradi katerih Kralj na Betajnovi še danes učinkuje tako aktualno: koliko je posameznik pripravljen žrtvovati za oblast in uspeh, kaj omogoča zlorabo moči in kakšno odgovornost nosijo tisti, ki krivico prepoznajo, a se ji ne postavijo po robu?

Jožefa Kantorja bo interpretiral Andrej Pisani, njegovega nasprotnika Maksa pa Tomaž Susič. V igralski zasedbi so še Marinka Počkaj, Nadia Roncelli, Mojca Petaros, Mitja Petaros, Romeo Grebenšek, Peter Raseni, Aleksander Krebelj, Anka Peterlin, Maruška Guštin in Marjetica Puntar. Dramaturško priredbo in režijo podpisuje Manica Maver, za jezikovno podobo kot lektor skrbi Jože Faganel. Posebno mesto bo imela izvirna glasba Roka Dolenca, ki bo Cankarjevo besedilo spremljala na klavirju. Tonska mojstra sta Samuel Simonovič in Andrej Babič.

Radijski oder je Kralja na Betajnovi pripravil tudi za radijski medij. Uprizoritev je bila posneta za Radio Trst A, kjer bo na sporedu jeseni in bo tako dosegla tudi poslušalce, ki se dogodka na Opčinah ne bodo mogli udeležiti. Razpoložljiva mesta so namreč skorajda zapolnjena, organizatorji pa razmišljajo tudi o morebitni ponovitvi predstave.