Prepričljivi podobi Aleša Brceta

Dela tržaškega oblikovalca Aleša Brceta so ponovno prepričala mednarodno žirijo 10. bienala slovenskega oblikovanja, ki ga prireja Fundacija Brumen. Neprofitna organizacija, ki deluje od leta 2003 in z razstavami ter založniško dejavnostjo podpira kakovostno oblikovanje na Slovenskem, je kraškega ustvarjalca že nagradila leta 2017, ko se je predstavil z grafično podobo vinske hiše Lupinc iz Praprota. Tokrat je njegova dela počastila s priznanjem za odlično slovensko oblikovanje 2022.

Žirijo so sestavljali znani oblikovalci Mirko Ilić, Michael C Place, Violaine Orsoni, Francesco Franchi in Samo Ačko: Berce jim je ponudil v presojo štiri dela, izbrana pa sta bila dvojezična publikacija Čakamo zaman/Aspettiamo invano in plakat z napisom Human za promocijo črkovne vrste Spektra. Deli bosta od 13. aprila do 31. maja razstavljeni v Narodni galeriji v Ljubljani.

Fundacija je letos prejela več kot 500 projektov, prijavijo jih lahko agencije in posamezniki. Brce je tokrat nastopil sam: »Predstavil sem se s projektoma, ki sta mi bila pri srcu in pri katerih je delo steklo gladko, v sozvočju z naročniki in avtorji.« Oblikovalec je v zvezi s publikacijo Čakamo zaman v pogovoru za Primorski dnevnik izpostavil sodelovanje s tržaškim Slovenskim klubom in slovensko novinarko ter fotografinjo Meto Krese, ki je zbrala zgodbe begunk iz Srebrenice. Grafično, je pojasnil Brce, so knjigo ocenili kot radikalno, trdo in ostro, kot zgodbe, ki jih ženske v njej pripovedujejo. Krogi in oklepaji, bleda barva in temni odtenki posredujejo izoliranost in tragedijo vdov, ki so se v prvi polovici devetdesetih let preteklega stoletja zatekle v izolirane begunske centre. Publikacija je na voljo v Tržaškem knjižnem središču TS360.