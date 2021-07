Presegla sta navijaški pamflet

Domišljija je marsikdaj prepričljivejša od resnice. Zgodovinski dogodki pa so včasih tako neverjetni, da se zdijo izmišljeni. S to mislijo bralce spremlja na pot italijanski prevod stripa Črni plamen, ki je pred nedavnim izšel pri neodvisni založbi Qudulibri z naslovom La fiamma nera in so ga v ponedeljek zvečer predstavili pred tržaško kavarno San Marco. Avtorja – slovenski stripar Zoran Smiljanić in njegov sin, zgodovinar Ivan Smiljanić – požig Narodnega doma in z njim povezane dogodke približujeta skozi namišljeno prijateljstvo rosno mlade dvojice Josipa Furlana in Giuseppeja Pazzija, to sta Slovenec in Italijan iz Trsta.V idejno popotovanje skozi vsebino in nastajanje stripovskega albuma sta se podala v pogovoru z novinarko Poljanko Dolhar.

Črni plamen ne ponuja absolutne resnice, namerno ostaja pred bralcem kar nekaj odprtih vprašanj, sta spomnila avtorja. Kompleksno dogajanje sta opisala bodisi skozi italijanske kot slovenske oči. »Nisva se opredelila, kdo ima prav in kdo ne. Trudila sva se, da bi bila čim objektivnejša in da delo ne bi postalo zgolj nekakšen navijaški pamflet,« je spomnil Zoran Smiljanić. V stripu se zrcalijo različne interpretacije. Gibljemo se v tako imenovani dimenziji post spomina, torej spomina v obliki posredovane, razdrobljene in nezanesljive preteklosti. Ivan Smiljanić je vsekakor poudaril, da sta več časa posvetila zgolj zbiranju gradiva. Sam se je denimo predlansko poletje med drugim poglobil v digitalni arhiv slovenskih časopisov.

Več o novi publikaciji so razkrili še ustanovitelja založbe Qudulibri Simone Cuva in Patrizia Dughero ter Darja Betocchi, ki je strip prevedla.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku