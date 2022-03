Prešeren obvlada statistiko

V Italiji so drugi, zato se bodo morali pomeriti še z mednarodno konkurenco. Ekipa tretjega razreda uporabnih znanosti Znanstvenega liceja Franceta Prešerna je namreč na državni fazi Statistične olimpijade zasedla drugo mesto.

Skupina, ki jo sestavljajo Gabriel Tavcar, Dario Filipović Grčić in Mateja Gulich, bo pod mentorstvom profesorja matematike Daniela Doza za evropsko fazo tekmovanja morala pripraviti nov dvominutni videoposnetek na temo onesnaževanja v Italiji.

Letos se je licej Prešeren prvič udeležil olimpijade. Za sodelovanje so se odločili med urami matematike, saj so v tretjem razredu podrobno obravnavali statistiko, profesor Doz jim je zato predlagal, naj tekmujejo. Ves razred je dosegel dobre rezultate, saj so se vsi uvrstili med najboljših sto v Italiji. Licej Franceta Prešerna pa se je uvrstil med najboljših 30 v državi. »Ponosni smo, ker smo majhna šola, nekatere druge imajo več tisoč dijakov in tudi večletne izkušnje,« je razložil Doz.

Če bodo dijaki uspešni tudi na evropski fazi, jih 27. junija čaka nagrajevanje v Madridu, saj Statistično olimpijado letos gosti tamkašnji inštitut. V evropski fazi se bodo Prešernovci pomerili z najboljšima dvema šolama iz več evropskih držav.