Pretepel jo je in ji grozil, da jo bo ubil

Najprej jo je začel zmerjati, nato jo je dvakrat klofnil in jo boksnil v trebuh, da ji je vzelo sapo. Ulica Beccaria je bila v noči na petek prizorišče hudega primera nasilja nad žensko. Moški, star okrog 30 let, je s kraja pobegni,l preden bi prispeli karabinjerji, ravno tako žrtev, ki je očividcu dejala, da napadalca noče ovaditi.

»Bilo je okrog pol enih. Odpravljal sem se spat, ko sem pred poslopjem na hišni številki 4 zaslišal kričanje z ulice. Ko sem pogledal skozi okno, sem opazil moškega, ki je s tržaškim naglasom grobo zmerjal žensko. Nato jo je začel pretepati.« Tako nam je povedal očividec, ki živi v bližnjem bloku in ni želel razkriti svoje identitete. »Naglo sem se oblekel, stekel na ulico in poklical na interventno številko 112,« je nadaljeval sogovornik, »medtem je žensko, ki je ležala na tleh, nasilnež še naprej tepel.«

Dramatičnemu dogajanju naj bi prisostvovalo šest prič. »S fantom, ki je jedel v bližnjem lokalu, sva sledila paru, ki se je medtem pomikal v smeri Trga Oberdan. Fanta in punco sva dohitela pri tramvajski postaji,« je povedal pričevalec, ki je poskušal nasilneža pomiriti in ga pregovoriti, naj preneha. »Ko se je zdelo, da se je končno umiril, je začel žensko spet boksati v obraz.« Nasilnež naj bi žrtvi kričal, da jo bo ubil. »Ne briga me, če si ženska,« naj bi ji grozil. Žrtev je v šoku zbežala, napadalec prav tako. Naš sogovornik je dekletu sledil in jo poskušal pregovoriti, naj prijavi napad. »Nočem ga ovaditi,« naj bi mu jokaje odgovorila in se potuhnila v neznano.

Ko so prispeli karabinjerji, so zaman iskali žrtev in nasilneža. Pričevalec jim je le izročil videoposnetek dogajanja, na katerem naj bi bil viden obraz napadalca. Kot so nam potrdili karabinjerji, proti moškemu ne morejo postopati, če ga žrtev ne ovadi. »Dekle bomo poskušali izslediti in jo prepričati, naj prijavi napadalca,« so nam dejali.

Kje lahko poiščemo pomočV Trstu deluje center proti nasilju nad ženskami GOAP. Žrtve nasilja lahko poiščejo pomoč na telefonski številki 040 3478778 v ponedeljek, četrtek in petek med 9. in 15. uro ter v torek in sredo med 12. in 18. uro. Po pomoč se je mogoče obrniti tudi s klicem na interventno številko 112. Koristna je tudi aplikacija za telefon »112 Where are U«, ki ob klicu na pomoč z interventnimi službami deli lokacijo dogajanja. Pa številka 1522: operaterji t.i. Rožnatega telefona so žrtvam nasilnih moških na voljo 24 ur na dan.