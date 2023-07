Prevažal dele tračnic in železniških pragov

Karabinjerji iz Nabrežine so na linijskem avtobusu prestregli 40-letnega romunskega državljana na begu. V zaporu mora prestati šest mesecev zaradi preprodaje ukradenega blaga.

V Milanu je prevozil semafor z rdečo lučjo, pri čemer so ga karabinjerji ustavili. Ugotovili so, da je v prtljažniku prevažal 100 kilogramov delov tračnic in železniških pragov. Moškega so ovadili, pri čemer je sodišče iz Milano izdalo priporni nalog, toda so se za njim izgubile sledi. Karabinjerji so ga aretirali in ga prepeljali v tržaški zapor.