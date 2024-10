Tržaški finančni policisti so na mejnem prehodu pri Fernetičih prestregli žensko, ki je prevažala 70 ponarejenih parfumov. Proizvodi naj bi pripadali najbolj znanim znankam, kot so Gucci, Chanel, Dior, Burberry in Yves Saint Laurent.

Finančna policija pa je kmalu ugotovila, da so že na prvi pogled drugačni od originalnih. Romunska državljanka jih je hotela prodajati za več od tistega, kar so vredni. Od njih bi zaslužila približno 9000 evrov, je sporočila finančna policija.