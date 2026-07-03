Prevečkrat smrdi, nevarno pa ni

Nevarnosti za krajane ni, gotovo pa je treba delati na smradu, kaže poročilo deželne okoljske agencije Arpa o naftnih rezervoarjih družbe Siot v dolinski občini. Iz podjetja Siot so medtem potrdili, da nameravajo vlagati v preprečevanje oziroma omejevanje smrada, saj prepoznavajo pomen tega vprašanja za krajane. »Meritve niso pokazale nobenih tveganj za zdravje, podatki o benzenu so desetkrat pod zakonsko dovoljenim pragom. Po drugi strani predstavlja smrad gotovo kritičnost, ki lahko v ekstremnih primerih povzroča prebivalstvu težave. Ta pojav pozorno nadziramo v sklopu sodelovanja s Siotom,« je ob predstavitvi poročila okoljske agencije dejal deželni odbornik za okolje Fabio Scoccimarro.

Kar se tiče benzena, edine tovrstne snovi, podrejene zakonskim omejitvam, je njegova prisotnost krepko pod dovoljeno mejo. Letno povprečje v dolinski občini znaša petino dovoljene količine te snovi v zraku. Kot so zapisali pri Arpi, je to popolnoma primerljivo s prisotnostjo benzena v tržaškem mestnem jedru. Smrad pa je druga zgodba, kot dobro vedo krajani. V letih 2024 in 2025 so domačini prijavili moteče zaudarjanje v devetih odstotkih vseh ur, kar je veliko več od dovoljenih dveh odstotkov.