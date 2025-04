Pri Banih povozil srnjaka in zbežal

Danes zjutraj je voznik pri Banih v bližini šole De Tommasini z vozilom zbil in ubil srnjaka. Žival je mrtva obležala na tleh, voznik pa je pobegnil s kraja nesreče. Na kraj so prihiteli tržaški lokalni policisti, ki so si ogledali kraj in zasegli posnetke tamkajšnjih nadzornih kamer. Poleg tega so zbrali razbitine avtomobila z namenom identifikacije storilca nesreče. Kot so poudarili pri lokalni policiji, je za krivca za smrt živali bolje, če se javi sam, ker bo imel tako manj težav zaradi prometnega prekrška.