Pri Botanjku reševali turistko

Na tržaški obali se je ob včerajšnjem prazniku velikega šmarna trlo ljudi. Sončno vreme je na morje privabilo lepo število kopalcev. Za njihovo varnost so na kopnem skrbeli tržaški mestni redarji in policisti. Iz morja pa je celotno obalo Furlanije - Julijske krajine patruljiralo kar deset plovil obalne straže s sedmimi patruljami na krovu. Vkrcanih je bilo tudi več reševalcev iz vode službe 118.

Ob 14. uri so reševalci prejeli klic iz kopališča pri Botanjku (Costa dei Barbari), kjer se je zaradi toplote slabo počutila turistka. Zaradi težke dostopnosti kraja nesreče so se reševalci odločili za reševalno akcijo iz morja. Na kraj je prihitel gumenjak obalne straže z dvema reševalcema iz vode službe 118, nanj se je vkrcal še zdravnik. Ponesrečenko so reševalci stabilizirali in jo z gumenjakom prepeljali do Sesljana, kjer so jo naložili na rešilni avtomobil, ki jo je prepeljal v katinarsko bolnišnico.