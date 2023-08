Pred športnim centrom Ervatti na Rouni so neznanci ukradli kombi fiat ducato Športnega združenja Jadran. Novico je na Facebooku objavil Jadran, ki je sporočil, da naj bi se tatvina zgodila v torek med 8.30 in 15. uro, kar pri belem dnevu. »Če je kdo karkoli videl, naj nam prosim sporoči,« so še zapisali.

Na območju športnega središča je v zadnjih mesecih že prišlo do tatvin, storilci so vlomili v parkirana vozila in iz njih odnesli razne predmete.