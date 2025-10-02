Pri Čupi v okviru 57. Barcolane pester petkov popoldan

V okviru 57. Barcolane bo jutri popoldne še kako živo na sesljanski obali. V okviru slovenskih pobud ob svetovno znani regati bodo na sedežu JK Čupa najprej predstavili projekt SeaYou&Barcolana 57 in regato Bndima (ob 15. uri), nato bo stekel pogovor s trojico priznanih Čupinih jadralcev. Ob 16.30 bo sledilo premierno predvajanje nove mladinske televizijske oddaje Skrivnostni grad Miramar, ob 18. uri pa bo na dvorišču Čupe degustacija jedi dijakov gostinske šole Ad Formandum.

Omenjena polurna oddaja je nastala na podlagi raziskave o nepoznani zgodovini gradu, ki so jo s svojimi mentorji izvedli učenci katinarske prvostopenjske srednje šole Sv. Cirila in Metoda. Ko so spomladi raziskavo predstavili na gradu, se je porodila ideja, da bi, v obliki lova na zaklad, na isto temo posneli televizijsko oddajo. Štirje mladi raziskovalci so se s pomočjo voditelja Ilije Ota opogumili in odlično prestali televizijski krst: Miramar, njegov park in vrtnarijo so odkrivali drugače, iskali so povezave med gradom in življenjem lokalnega prebivalstva, prisluhnili pričevalcem ter dali duška svoji pustolovski žilici.

Na pobudo Slovenskega TV programa RAI za FJK je oddajo realiziralo podjetje FixMedia. Le dva dni po premieri bo oddaja na sporedu na mreži RAI3/bis - v nedeljo ob 20. uri.