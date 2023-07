Pri Devinu trčila avtomobila

Okrog 17. ure je v Devinu na državni cesti 14 pri supermarketu Conad prišlo do prometne nesreče, v kateri je volkswagen tiguan trčil v bmw. Na kraj nesreče so prihiteli reševalci deželne službe za prvo pomoč Sores in devinski karabinjerji, ki urejajo promet. Ta je zaradi ure nesreče posebno zgoščen.

Na tej cesti je že večkrat prišlo do prometnih nesreč, saj je cesta široka in linearna, vozniki zato večkrat radi pritisnejo na plin. Devinsko-nabrežinska občina bi zato rada uvedla novo hitrostno omejitev na 50km/h, pred supermarketom Conad pa naj bi sami lastniki supermarketa uredili prehod za pešce.