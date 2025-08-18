Pri Divači je več ur mrtev ležal v jarku

Ker se ni oglašal svojcem, so se ti obrnili na sile javnega reda. Koprski policisti so njegovo motorno kolo našli med Kozino in Divačo, pri odcepu za Matavun pod ravnjo ceste. Do tragičnega odkritja je prišlo v soboto pozno zvečer. Za voznika motornega kolesa, 54-letnega Tržačana Bruna Zelika žal ni bilo več pomoči. Zdravnik je lahko na kraju le potrdil njegovo smrt. 33-letnega sopotnika so hudo poškodovanega odpeljali na zdravljenje v izolsko bolnišnico.

Do nesreče je sicer prišlo okoli 17. ure, ko je motorist v bližini odcepa za Matavun pripeljal v dolg levi ovinek, je bil preblizu desnega roba vozišča in je zapeljal izven vozišča po brežini približno pet metrov pod raven ceste, kjer je trčil v drevo.

Po poročanju tržaškega dnevnika Il Piccolo je bil Zelik zaposlen v jeklarni Arvedi v Škednju, na območju nekdanje železarne. Pokojnik zapušča partnerko in hčer.