Na mejnem prehodu pri Fernetičih je po sobotni uvedbi nadzora danes zjutraj nastala kolona vozil predvsem zaradi številnih tovornjakov. Drugače je prehod meje dokaj tekoč, pri čemer, podobno kot v soboto ustavljajo predvsem kombije, avtodome in vozila z zatemnjenimi šipami. Tovornjakov praviloma ne ustavljajo in niti osebnih avtomobilov. Na Repentabru pa je mejni prehod prost in ni policije.