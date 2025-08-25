Pri Fernetičih enajstkilometrski zastoj

Pri Fernetičih so se tudi danes na avtocesti pojavili prometni zastoji, ki jim botruje predvsem zaprtje vipavske hitre ceste za tovorni promet med Razdrtim in Vipavo. Trenutno je kolona vozil, ki čakajo na vstop v Italijo, dolga skoraj enajst kilometrov in sega od nekdanjega mejnega prehoda pri Fernetičih vse do razcepa Gabrk na Primorski avtocesti, kjer se ločita avtocesti za Koper in Sežano.

Tovorna vozila od 18. avgusta pri Razdrtem preusmerjajo proti Fernetičem. Zaradi izrednih vzdrževalnih del na vipavski hitri cesti H4 morajo tovorna vozila ubrati pot proti Fernetičem. Tu pa italijanski varnostni organi opravljajo nadzor prometa, v Italijo je mogoče pripeljati po le enem vstopnem pasu za tovorna in osebna vozila.