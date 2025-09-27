Pri Fernetičih in Moščenicah konec mučnega čakanja

Pri cestninski postaji pri Moščenicah so večkilometrske kolone vozil končno le spomin, tudi na meji pri Fernetičih, kjer so nazadnje dokončali ureditev cestišča, je položaj ugodnejši. Na izboljšanje razmer po zaprtju vipavske hitre ceste H4, ki ga je slovenska družba Dars 18. avgusta uvedla zaradi nujnih del, sta vplivala predvsem dva dejavnika: v prvi vrsti ponovno odprtje te ceste v smeri proti Gorici za tovorna vozila, to je bilo 8. septembra, pa tudi sodelovanje med vsemi soudeleženimi ustanovami.

S +54 na +24 odstotkov

To so po včerajšnjem sestanku na tržaški prefekturi poudarili dejansko vsi sodelujoči, ki so okrog 40 dni po zaprtju hitre ceste podali obračun, pri čemer so tudi opozorili na težave in škodo, ki so jo utrpeli špediterji, avtoprevozniki ter goriški terminal SDAG. Od 18. avgusta do 7. septembra so pri Moščenicah, v smeri proti Benetkam, zabeležili kar 54-odstoten porast števila tovornih vozil v primerjavi z enakim obdobjem lani (+18.000 vozil na teden), od 8. septembra pa je porast v letni primerjavi znašal »le« 24 %.