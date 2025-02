Pri Fernetičih zasegli 22 ton ponarejenih peletov

Tržaški finančni policisti so v sodelovanju s carinsko upravo pri Fernetičih prestregli vozilo iz Ukrajine, ki je v Italijo tovorilo več kot 22 ton ponarejenih peletov. Ti so bili spravljeni v 15 kilogramov težkih vrečah, na katerih je bila navedena blagovna znamka Enplus®. S to so hoteli tihotapci dokazati, da gre za varno gorivo, ki ne škoduje zdravju in ustreza mednarodnim ter evropskim zakonom.

Strokovnjaki pa so s poglobljeno analizo dokazali, da so znamko uporabljali nezakonito. Finančni policisti so zato zasegli pelete in ovadili uvozno podjetje, ki naj bi kršilo predpise.