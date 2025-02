Pri hekanju si pomaga z umetno inteligenco

Zavod za podporo študentom Luciano Fonda je ob včerajšnjem slovesnem odprtju akademskega leta v goste na Univerzo v Trstu povabil Giovannija Vigno, enega največjih svetovnih strokovnjakov za kibernetsko varnost.Vigna, profesor kibernetske varnosti na kalifornijski univerzi v Santa Barbari, velja za pionirja sodobnega soočanja s kibernetskimi grožnjami in razvijanja sistemov za boj proti vse pogostejšim računalniškim napadom. Pri svojem delu stavi na pomoč umetne inteligence, ki lahko v kratkem času obdela ogromne količine podatkov in tako ljudem pomaga pri soočanju z grožnjami, ki lahko smrtno ogrozijo ljudi in uničijo kritično infrastrukturo.

Med najbolj znanimi podvigi strokovnjaka za kibernetsko varnost je razkrinkanje kriminalne skupine hekerjev, ki je leta 2009 z zlonamerno programsko opremo okužila računalnike 200.000 uporabnikov po vsej Evropi. Kriminalci so dobili vpogled v osebne podatke, komunikacijo in številke bančnih računov žrtev. Vigna je z ekipo strokovnjakov za kibernetski kriminal prevzel nadzor nad vsemi 200.000 računalniki in analiziral zlonamerno programsko opremo. V sodelovanju z organi pregona mu je uspelo tudi locirati in identificirati odgovorne za krajo podatkov.

»Težava pri hekanju so ogromne količine podatkov. Pri njihovi obdelavi si lahko pomagamo z umetno inteligenco,« je razložil predavatelj, ki v ZDA vodi edino podjetje za kibernetsko varnost in umetno inteligenco, ki ga financira izključno ameriško obrambno ministrstvo. Umetna inteligenca nam lahko preventivno pomaga iskati šibke točke informacijskih sistemov, skozi katere bi lahko kriminalci vdrli v sistem in ga oškodovali.

»Pri kibernetskih napadih hekerji velikokrat uporabljajo na milijone različnih zlonamernih programov. Umetna inteligenca nam jih lahko pomaga predelati in razdeliti v podskupine, da se z njimi lažje soočimo,« je povedal predavatelj. Umetna inteligenca pa je koristna tudi za načrtovanje učinkovitega protinapada. Združene države Amerike vlagajo ogromne zneske v kibernetsko bojevanje in kibernetsko zaščito kritične infrastrukture. Dokaz za to so številna tekmovanja v hekanju. Kot je povedal Vigna, je na enem od zadnjih tekmovanj, na katerih je sodeloval s študenti, vsak udeleženec prejel dva milijona dolarjev že ob sprejemu na tekmovanje. Nagrada za najboljšega hekerja pa je znašala štiri milijone dolarjev.