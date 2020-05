Pripadniki policije, obalne straže in gasilcev trenutno na območju Lazareta v miljski občini iščejo starejšega moškega, za katerim se je izgubila vsaka sled. Zadnjič so signal njegovega mobilnega telefona zaznali pri Lazaretu, potem pa nič več. Na kopnem ga iščejo policisti in gasilci (slednji so se resnici na ljubo potem vrnili na svoj sedež), na morju pa patruljni čolni obalne straže. Preiskovalci za zdaj še niso dali izjav.