Pri Livornu med potapljanjem umrl 31-letni Tržačan

Včeraj popoldne je 31-letni Tržačan Aaron Ursich umrl med potapljanjem pri Livornu. Član tržaškega društva La parola del mare se je skupaj z dvema klubskima kolegoma pripravljal na italijansko državno prvenstvo v podvodnem ribolovu, ki bo potekalo čez nekaj dni, 4. oktobra ravno v okolici toskanskega mesta.

Trojica je prispela v Livorno v soboto zvečer. Včeraj so opravljali prvi trening na območju tekmovalnega polja, kjer je veliko podvodnih čeri. Ursich se v določenem trenutku ni več vrnil na površje. Prijatelja sta ga uspela izvleči iz vode, vendar so bili vsi poskusi oživljanja neuspešni.

Nesreča se je zgodila okoli 13.30, vest o tragični smrti pa je v javnosti odjeknila v večernih urah.