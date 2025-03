Pri Miljah štirje vozniki ob vozniško dovoljenje

Štirje vozniki, ki so med praznovanjem pusta v Miljah pregloboko pogledali v kozarec, so bili v noči na soboto oziroma v noči na nedeljo ob vozniško dovoljenje. Pretekli vikend se je po miljskih ulicah namreč mudilo na stotine pustarjev. Kvestura je posledično odredila poostren nadzor prometnic, ki vodijo v Milje.

Policisti so opravili 61 alkotestov in zasegli štiri vozniška dovoljenja. Test je pri dveh voznikih pokazal, da sta imela v telesu med 0,51 in 0,8 grama alkohola na liter krvi. Eden od njiju je mladi voznik, oziroma je prejel vozniško dovoljenje pred manj kot tremi leti, zaradi česar si je prislužil strožjo kazen. Med drugim je izgubil vse kazenske točke. En mladi voznik pa je napihal za manj kot 0,5 grama alkohola na liter krvi a so ga kljub temu kaznovali, saj zaradi svojega statusa ne bi smel zaužiti alkohola in sesti za volan.

Dva voznika pa sta pihnila med 0,8 in 1,5 grama alkohola na liter krvi, pri čemer po novem cestno-prometnem zakoniku tvegata med 800 in 3200 evrov globe. Hkrati jima grozi izguba vozniškega dovoljenja za obdobje od šestih mesecev do enega leta.