Danes zjutraj so v Naselju sv. Sergija zatulile sirene gasilcev: namenjeni so bili v Ul. Peco, kjer se je okoli 6.30 v kakih 120 kvadratnih metrov velikem skladišču, v katerem so bili nagneteni kosovni odpadki, vnel požar. Med odpadki je bilo tudi nekaj jeklenk utekočinjenega naftnega plina. V požaru, ki ga je gasilcem okrog 8.30 uspelo obvladati, k sreči ni bil nihče poškodovan. Za ugotavljanje vzroka požara so na kraju bili tudi policisti.