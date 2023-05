Pri obdelavi jekla se rad prepušča ustvarjalnosti

Ni začel pri enostavnih tehnikah obdelave jekla, pač pa je takoj na začetku izbral damaščansko jeklo, ki je skovano iz mnogih plasti, kar je mogoče videti tudi na končnem izdelku. Pri tej več tisoč let stari tehniki kovanja ni bližnjic. »Vse, kar sem izdelal v prvih šestih mesecih, je šlo naravnost v smeti,« smeje pove Mirko Crisetig. Marsikoga bi to demotiviralo, a njega ni. »Trmast sem«, nasmejano doda. Na svojem openskem domu je Crisetig obudil nekoč tudi pri nas dokaj razširjeno, danes pa že skoraj povsem opuščeno obrt – kovaštvo. S tem se v prostem času – po poklicu je sicer vrtnar – ukvarja dobrih pet let.

Ni se sicer začelo pri nožih, ki so danes med glavnimi Crisetigevimi izdelki, pač pa pri rožicah in drugih enostavnih figuricah iz kovinske žice. Te je začel izdelovati v Čilu, ko je tam bil na daljšem potovanju, in jih prodajal, da bi kaj zaslužil za preživetje. Obrtniško rokovanje s kovino se je nadaljevalo z nakitom ali »uegerlini«, kot pravi Openc, ki je sicer odraščal v Gorenji Mersi v Benečiji, kjer njegova družina živi še danes. Uhane in druge kose nakita je sprva izdeloval za prijatelje, potem je tu pa tam začel tudi kaj prodajati.